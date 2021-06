Košický Korzár Večer: Plátajú diery, maľujú, budujú, skrášľujú a čakajú na doplatenie peňazí

Pestré čítanie z metropoly východu.

21. jún 2021 o 0:00 Anna Novotná

Testovanie ich stálo kopec peňazí aj energie. Už makajú naplno

Letné práce sa rozbehli, na Ťahanovciach okrem iného vynovujú lavičky na športovisku. (zdroj: MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce)

Boli to neskutočne náročné mesiace. Doslova sa dá povedať, že ak sme sa chceli pohnúť z domu, potrebovali sme negatívny covid test.

Áno, otravovalo nás to.

A to sme len museli prísť na odberné miesto, strpieť nepríjemnú paličku, počkať nejakých dvadsať minút a odísť domov.

Nevieme si ani predstaviť, čo také testovanie znamenalo pre samosprávy. Zorganizovať, vybaviť, objednať, dezinfikovať.... no a, samozrejme, zaplatiť to.

Na rôzne opatrenia súvisiace s bojom proti covidu dalo mesto Košice za rok neuveriteľných 4,3 milióna eur. Len samotné antigénové testovanie stálo mestské časti desaťtisíce eur a množstvo stresu.

Peniaze by im malo preplatiť mesto, ktoré ich dostane od ministerstva. Zatiaľ však účet ešte nie je vyrovnaný a my sme zisťovali, ako na tom košické mestské časti momentálne sú, či im tie čiastky nechýbajú v pokladni a ako sa po uvoľnení opatrení a skončení testovania pustili do práce.

Prečítajte si reportáž, v ktorej nám na otázky odpovedali zástupcovia Severu, Západu, Furče a ďalších mestských častí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Amfik je legenda. Aj spomienky s ním spojené

Aj hokejová eufória mala na amfiku inú príchuť. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Privrite oči a predstavujte si: Je teplý letný večer, sedíte na lavičke pod holým nebom, máte sladkých pätnásť, ste až po uši zaľúbení, túlite sa k sebe so svojou láskou a na obrovskom plátne sledujete film.

Aj vám sa vybavili spomienky na mladosť a košický amfiteáter? Alebo sú tie vaše spomienky skôr o dobrodružstve, ako ste s kamarátmi preliezali plot, aby ste sa načierno dostali na predstavenie, na ktoré by vás inak nepustili?

Nuž, nech je to tak, alebo nejako celkom inak, jedno je jasné – košický amfik je ikona a svojho času bol dokonca jeden z najväčších v Československu.

Prečítajte si o ňom aj ďalšie zaujímavosti z pera známeho košického sprievodcu Milana Kolcuna.

Uspieť dnes v tanci nie je ľahké

Petra Maršalová nedávno vyhrala celoslovenskú súťaž. (zdroj: TS Hviezdička)

Jednou z častých tém, ktorá sa v uplynulých mesiacoch často riešila, je nedostatok pohybu u detí aj dospelých. Nuž, na rôzne obľúbené pohybové aktivity, ako je tanec, nebolo veľa priestoru a šancí. Vyučovať ho online bolo náročné a ľahké to nie je ani teraz, keď sa už decká mohli vrátiť do tanečných sál.

„Je veľmi ťažké pripraviť choreografiu s desiatimi deťmi cez obrazovku, preto sa do popredia dostal individualizmus. Samozrejme, sú deti, ktorým to takto vyhovuje, lebo nie sú tímoví hráči, no tí ktorým kolektív vyhovoval, o neho prišli,“ povedala dlhoročná košická tanečná pedagogička.

Porozprávala tiež o tom, či dnešné deti uznávajú autority a aj to, ako to v súčasnosti chodí na tanečných súťažiach.

Prečítajte si zaujímavý rozhovor s Janett Schablik Girmanovou.

Čím žili Košice pred sto rokmi?

Takto kedysi vyzerali automobilové preteky pri Košiciach. (zdroj: knižničný fond VKJB)

„Dňa 14. júna prišla do Košíc komisia ministerstva verejných prác a Československého automobilového klubu v Prahe, aby prezrela hradské cesty v okolí Košíc, na ktorých budú prevádzané automobilové závody s heslom „okolo Československej republiky.“

Takto sa začínala správa, ktorá vyšla pred sto rokmi, konkrétne 17. júna 1921 vo vtedajších novinách Slovenský východ.

Ako to počas takej kontroly vyzeralo a aj ďalšie dobové články si prečítajte v našom tradičnom seriáli z novinového archívu.

Ak sa vám newsletter Košický Korzár Večer páči, jedným klikom sa môžete prihlásiť na jeho odber , ako aj na odber našich ďalších newsletterov Denný newsletter Korzára , Víkendové čítanie Korzára , Výber redakcie Korzára a Podcasty Korzára .