Trnka chce 90 vodíkových autobusov aj vodíkovú loď na Šíravu alebo Ružín

Jedno vozidlo môže stáť milión eur.

9. nov 2021 o 21:25 Peter Jabrik

KOŠICE. Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (nezávislý) má záujem dostať do verejnej hromadnej dopravy vodíkové autobusy.

S využitím novej zelenej technológie majú na východe aj ďalšie veľké plány.

Vodík chcú dostať do oblasti mobility

Keď Trnka informoval na sociálnej sieti o svojej nedávnej účasti v slovenskej delegácii na svetovej výstave Expo v Dubaji, vysvetľoval, že tam aj pred zahraničnými odborníkmi prezentoval Vodíkovú stratégiu Košického kraja a projekty, ktoré sú v nej zahrnuté.

Na výstave reprezentujú Slovensko i Košický kraj práve vodíkové auto aj autobus, na ktorých vývoji sa podieľala Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

A práve oblasť mobility je tou, v ktorej má košická župa záujem využiť vodíkové technológie v praxi čo najskôr.

Dekan strojníckej fakulty Jozef Živčák v nedávnom rozhovore pre Korzár uviedol, že keď ešte doma ukázali autobus, tak Trnka hovoril o potrebe zhruba 90 takýchto vozidiel, ktoré by mohli v tomto segmente fungovať.

Živčák konkretizoval, že už prebiehajú rozhovory medzi potenciálnym výrobcom a nimi s tým, že by dali minimálne päť kusov autobusov do takzvanej skúšobnej prevádzky na Slovensku. Dodal, že ich postavia do pol roka.

Župa má záujem vyskúšať autobus

Trnka teraz potvrdil Korzáru, že o vyskúšanie takého autobusu okrem iného aj v prímestskej doprave majú záujem.

