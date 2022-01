Ospravedlňujem sa, bol som majster sveta, spomína kráľ funky a legendárny dídžej

Známy košický dôchodca ďakuje Matovičovi.

Rozhovory Korzára. Podcast, kde sa rozprávame o zaujímavých veciach a aktuálnych témach s viac i menej známymi ľuďmi z východného Slovenska.

KOŠICE. Medzi poberateľov dôchodku sa pred časom zaradil aj energický Tibor „Apa“ Egry.

Legendárny košický diskdžokej začal hrať po kluboch v osemdesiatych rokoch minulého storočia a pri hudbe zotrval dodnes.

V nedeľu oslavuje 65. narodeniny.

Košický lokálpatriot

Aj keď ho mnohí lákali opustiť metropolu východu, ostal jej verný. Na východné Slovensko doniesol mnoho hudobných hviezd. Bol to pre neho splnený sen, pretože ich plagáty si kedysi vešal v detskej izbe.

Keďže kultúra patrí k jeho životu a pohybuje sa v nej, tak ako celú kultúrnu sféru, aj jeho výrazne zasiahol koronavírus. Pandémia nás prefackala, hovorí a kritizuje, že štát zlyhal v komunikácii o očkovaní.

Nikoho nepresviedča

Je presvedčený, že najhoršia je nečinnosť a ak chce spoločnosť zase normálne fungovať, musí pre to niečo spraviť. Ak si niekto vybral svoju vlastnú cestu, je to podľa neho v poriadku a nikoho by na iné ani nepresviedčal. On sa rozhodol pre inú cestu. Preto je aj trikrát zaočkovaný.

Aké méty si stanovil do ďalšieho obdobia, ako si upratuje svoj rozsiahly hudobný archív a prečo sa v najbližšom období vyberie hneď do dvoch košických kostolov? Dozviete sa v novom podcaste Korzára.

