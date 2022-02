Psychologička: Deti môžu scény z vojny vydesiť. Pozor na správy pred spaním

Mať úzkosť, strach i plakať je normálne.

Pozerať správy o vojnovom konflikte od rána do večera nie je dobré pre duševné zdravie.

Ak sme si po bombardovaní nášho východného suseda poplakali, boli sme paralyzovaní úzkosťou či strachom, je to normálne, hovorí psychologička EVA KUZMIAK REICHELOVÁ z ambulancie klinického psychológa v Košiciach.

Odborníčka varuje pred záplavou desivých scén z Ukrajiny, ktoré deti nevedia spracovať, aj pred nárastom psychických problémov a upozorňuje na to, aké je dôležité nájsť si čas pre seba.

Veľa ľudí vo štvrtok, v prvý deň ruského útoku, hovorilo, že majú úzkosť z toho, že sa začala vojna. Aj na proteste na podporu Ukrajiny viacerí priznali, že plakali. Je to prirodzená reakcia?

- Priznám sa, že aj mňa to zasiahlo. Som v nebesky azúrovom prostredí Álp s deťmi a manželom, ale popravde, nie pred deťmi, ale sama na lanovke som si poplakala. A mnoho ľudí to tak vníma. Je to prirodzená reakcia. Toto je vnímané ako vysoká miera strachu. Môže to ale, samozrejme, prerastať do úzkosti, ktorá je neistotou z budúcnosti.

Je prirodzené vnímať aj strach, plač, búšenie srdca, nespavosť, potenie, nevoľnosť, pocity na zvracanie, dokonca zápchy, hnačky. To je veľmi pravdepodobné a možné, keďže my si to spájame aj s rokom 1968. Po druhé, teraz sme sa už takmer spamätali z pandémie a toto udrelo. Myslím si, že pre mnohých to prišlo nečakane, pre mnohých to môže byť reakcia šoku a vysokého strachu.

Aj to načasovanie hrá svoju rolu? Ľudia si už takmer vydýchli, že odchádza vlna omikronu, prichádza pomaly jar a do toho vojenský konflikt.

- Áno. Tento úder je veľmi silný, zradný a prišiel uprostred noci, v takom najbezbrannejšom čase, preto je to pre ľudí šok, strach a už aj rastúca úzkosť.

Napriek tomu, že som na dovolenke, som zaznamenala vo štvrtok veľmi veľa telefonátov od pacientov, niektorí sa len uisťovali, či platí ich termín. Opäť nastane obrovský nárast, už počas pandémie bolo úzkostí, depresií, porúch príjmu potravy a sebapoškodzovacieho správania sa o 30 percent viac.

Ľudia celé dni sledovali správy. Následne niektorí hovorili, že už nemôžu, akoby bola vnútorná kapacita naplnená. Ako to teda je so sledovaním správ a informácií z diania na Ukrajine?

