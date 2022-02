Vojna môže tovar z východu kedykoľvek stopnúť

Prekladisko tovarov pri Košiciach je v neistote.

Vojnový konflikt, ktorý rozpútalo Rusko u našich východných susedov, spustil neistotu aj v biznise prepravy tovaru, prichádzajúceho na Slovensko z východu po širokorozchodnej železničnej trati.

DUŠAN TRNKA, zástupca spoločnosti Interport Partners Group, a. s., ktorej dcérske firmy vlastnia a prevádzkujú prekladisko tovarov neďaleko Košíc, považuje násilie na Ukrajine za pohromu pre ľudské osudy, ale aj biznis v celej Európe.

Koncom pracovného týždňa fungovalo toto zariadenie v bežnom režime, avšak firma netuší dokedy. Napriek obavám o budúcnosť nepovažuje košický podnikateľ sankcie proti Rusku za adekvátne k tomu, že na Ukrajine umierajú nevinní ľudia.

Tovar prichádza do Areálu prekladiska Haniska pri Košiciach po širokorozchodnej trati z východu. Z ktorých konkrétne krajín?

- Treba povedať, že tok tovarov je obojsmerný. Čiže z nášho prekladiska odchádza tovar na Ukrajinu aj do Ruska, platí to ale aj opačne, teda tovar prichádza z týchto krajín na Slovensko.

Celkovo prejde naším prekladiskom zhruba pol milióna ton tovarov ročne. Do konfliktu sme spolupracovali viac s ukrajinskými partnermi. Bolo to asi 70 percent všetkých kontraktov.

Aký tovar prechádza vaším prekladiskom?

- Sú to v prevažnej miere sypké a paletové substráty, môže to byť aj papier, uhlie alebo železo, no aj iné komodity. Dosť sa to mení podľa obdobia, často ide o sezónne tovary.

V minulosti sa k vám zvážali aj autá z ruskej automobilky. Funguje ešte tento biznis?

- Automobily sa k nám už nevozia. Táto spolupráca skončila asi pred dvomi rokmi.

Ako zasiahol vojnový konflikt na Ukrajine vašu spoločnosť?

- Zásadne. Samotný konflikt je tragédia, ktorá nemá v civilizovanom svete v tomto storočí obdoby. Na Ukrajine sme v kontakte s množstvom podnikateľov a známych. Je to pohroma pre ľudské osudy, ale aj biznis v celej Európe.

