Minúta po minúte: V Košiciach sa štrajkuje, hromadná doprava nefunguje

Odborári trvajú na svojich požiadavkách.

Odborári Dopravného podniku mesta Košice vyhlásili časovo neobmedzený štrajk, v utorok až na výnimky odstavil mestskú hromadnú dopravu.

Fungujú len linka "H" do nemocníc, spoje "RA" do spoločnosti U. S. Steel a s poje do školy pre telesne a mentálne postihnutých vo Vyšnom Opátskom.

Cestujúci môžu počas štrajku v košickej MHD od utorka až do jeho odvolania využiť prímestskú dopravu.

Odborári žiadajú dofinancovanie podniku zo strany mesta, udržanie zamestnanosti, zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie platov.

Štrajk v košickom dopravnom podniku minúta po minúte:

6.00 - Boj o miesto v taxíku, predbiehanie sa, kto doň nastúpi ako prvý a uchmatne si tak rýchlu cestu. Takto to v roku 2019 vyzeralo počas štrajku vodičov Dopravného podniku mesta Košice.

Dnešný štrajk zamestnancov DPMK môže spôsobiť podobné vyhrotené situácie ako pred štyrmi rokmi a tak sme už v pondelok zisťovali u taxislužieb, či zaznamenali zvýšený záujem zákazníkov.

Náš prieskum ukázal, že viaceré taxislužby boli už v pondelok vybookované.

5.30 - Na facebookovej stránke Dopravný servis KE, KS počas pondelka pribúdalo množstvo statusov ochotných Košičanov, ktorí informovali o svojej plánovanej jazde počas utorka a ponúkali záujemcom odvoz.

5.02 - Aj napriek tomu, že nemocnica v Šaci zostala počas štrajku bez spojenia s mestskou hromadnou dopravou, DPMK skoro ráno vypravil jeden spoj na linke 52. Vopred ho neavizoval, autobus odchádzal z Krásnej o 5.02 hod., konečnú mal v Šaci.

5.00 - Štrajk zamestnancov Dopravného podniku mesta Košice sa konal aj v roku 2019. Jednou z ich hlavných požiadaviek bolo zvýšenie platov, čo sa im vtedy aj podarilo dosiahnuť.

4.50 - Cestujúci môžu počas štrajku v košickej MHD od utorka až do jeho odvolania využiť prímestskú autobusovú dopravu, informovala ešte v pondelok vedúca marketingu IDS Východ Miroslava Baranová.

Prímestská doprava počas štrajku Cestujúcim, ktorí sa nevyhnutne potrebujú dopraviť do centra mesta, môžu pomôcť prímestské autobusové spoje zo zastávky Lingov (pre sídlisko Dargovských hrdinov a Košickú Novú Ves), Važecká (pre sídlisko Nad jazerom, VSS križovatku a Juh), Podnikateľská (pre Barcu, VSS križovatku a Juh), SOŠ automobilová (pre Západ), Šaca Benzinol (pre Šacu), Moskovská (pre sídlisko KVP a Terasu), Havlíčkova (pre Sever), Moňok (pre Sídlisko Ťahanovce), Pod Furčou (pre Džungľu). Prímestské autobusové spoje zastavujú aj na ďalších zastávkach v Košiciach. Napríklad autobusové spoje z juhu a západu zastavujú na zastávke Námestie osloboditeľov, autobusové spoje prichádzajúce zo severu na Mlynskej bašte a autobusové spoje zo západu na Magistráte mesta Košice. Cestujúci s dopravnou kartou DPMK môžu využiť svoj nabitý kredit aj na zakúpenie cestovného lístka v spojoch prímestskej autobusovej dopravy. Pozor však. Nemôžu využiť zakúpený predplatný cestovný lístok (mesačník) – ten platí len v DPMK. Za základný cestovný lístok môžu cestujúci platiť aj hotovosťou, ale je to drahšie o 50 centov. Odchody prímestských autobusových spojov si cestujúci môžu vyhľadať na www.cp.sk. Počas pracovných dní teda premáva prímestská autobusová doprava zo zastávky Lingov na autobusovú stanicu, zo zastávok Moňok a Pod Furčou na zastávku Bosákova a autobusovú stanicu, zo zastávky Havlíčkova na zastávku Mlynská bašta a autobusovú stanicu, zo zastávok Myslava Grunt, Moskovská a Magistrát mesta Košice na Námestie osloboditeľov a autobusovú stanicu, zo zastávok Šaca Benzinol a Perešská na zastávky SOŠ automobilová, Námestie osloboditeľov a autobusovú stanicu, zo zastávky SOŠ automobilová na Námestie osloboditeľov a autobusovú stanicu, zo zastávok Podnikateľská a VSS križovatka na zastávky Ryba, Námestie osloboditeľov a autobusovú stanicu, zo zastávok Važecká, Dneperská a VSS križovatka na zastávky Ryba, Námestie osloboditeľov a autobusovú stanicu.

4.40 - V rámci košickej MHD dnes fungujú len linka "H" do nemocníc, spoje "RA" do spoločnosti U. S. Steel a spoje do školy pre telesne a mentálne postihnutých vo Vyšnom Opátskom.

Spoje na linke ‚H‘ budú počas dňa premávať v 15-minútovom intervale na trase Staničné námestie - Železničná nemocnica - Nová nemocnica (Trieda SNP) - Stará nemocnica (Rastislavova) - Staničné námestie s odchodmi zo Staničného námestia každú hodinu na XX:00, XX:15, XX:30, XX:45.

Zastavovať budú iba na týchto miestach, teda nie ako to bolo pri predchádzajúcich štrajkoch v minulosti, že zastavovali na všetkých zastávkach po trase.

4.30 - Prvé spoje mestskej hromadnej dopravy už mali vyraziť do ulíc mesta, odborári však už v pondelok avizovali, že sa tak nestane.

4.25 - Generálny riaditeľ a člen predstavenstva DPMK Vladimír Padyšák v rozhovore pre Korzár ešte v polovici januára kritizoval mesto, že im chce dať na rok 2023 len 26 miliónov.

Vysvetlil, že na zabezpečenie dopravy vo verejnom záujme potrebuje podnik až 36 miliónov, aby mohol pokryť oprávnené náklady na naplánované výkony, ktoré predstavujú 15,1 milióna najazdených kilometrov.

Zotrvanie v prázdninovom režime aj po 9. januári a ďalšie racionalizačné škrty i obmedzenia spojov v MHD pomohli podľa Padyšáka ušetriť len 700-tisíc.

„Pri opatreniach, ktoré až tak zásadne nenarušia MHD, ale už budú mať zásadný vplyv na jej atraktivitu, sme sa stále dostali len na úroveň zníženia výkonov o 10 percent. A to sme stále ešte veľmi ďaleko od zníženia o 30 percent, ktoré od nás požaduje mesto. Musíme totiž zísť z 15 miliónov vozokilometrov na 10 miliónov.“

Pokračoval, že technicky to možné je, ale v takom prípade by už nedokázali odviezť veľkú časť ľudí zo zastávok. „To by znamenalo fatálne zlyhanie, v princípe kolaps MHD,“ varoval Padyšák.

4.22 - Mesto Košice je v rozpočtovom provizóriu, jeho vedenie opakovane upozorňuje na výpadok vyše 31 miliónov eur, spôsobený vládnymi balíčkami.

„Napriek týmto chýbajúcim financiám bolo mesto pripravené financovať DPMK približne rovnakou sumou ako vlani. Vedenie DPMK však žiada v tejto situácii približne o 6 miliónov eur viac ako minulý rok,“ zdôraznil hovorca mesta Tokarčík.

Za posledných päť rokov podľa neho postupne navýšilo mesto Košice príspevok pre DPMK o 11,9 milióna eur, čo predstavuje aj s úhradou strát navýšenie príspevku mesta o takmer 40 percent.

„Na základe dát, ktoré nám poskytol dopravný podnik, vieme, že od roku 2019 významne klesol počet prepravených cestujúcich a to až o takmer 40 percent. Aj preto dlhodobo vyzývame mestského dopravcu na racionalizáciu, optimalizáciu a ozdravenie podniku, a to bez zvyšovania cestovného alebo prepúšťania zamestnancov,“ dodal Tokarčík.

"Racionalizačnými opatreniami aktuálne prechádzajú aj ďalšie dopravné podniky v krajských mestách, vrátane Bratislavy,“ uzavrel.

4.15 - Odborári žiadajú dofinancovanie podniku zo strany mesta, udržanie zamestnanosti, zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie platov.

V roku 2020 bola v dopravnom podniku priemerná mzda 1 233 eur v hrubom (vrátane priemerne 120 hodín nadčasov u každého vodiča). Vlani navyšovali platy o 50 eur v hrubom pre každého zamestnanca.

Mesto im odkázalo, že chápe ich požiadavky a rešpektuje ich práva, ale že riešenie je v rukách vedenia podniku a ich krok považuje za nešťastný.

„Mesto Košice nepozná ich presné požiadavky, nedostalo žiadne oficiálne zdôvodnenie štrajku ani pozvánku na stretnutie s vedením dopravného podniku alebo s odborármi. Mesto Košice urobí všetko pre to, aby pomohlo situáciu vyriešiť. Vyzývame na aktívnu komunikáciu. Poďme namiesto nátlakových akcií hľadať riešenia,“ uviedol v pondelok hovorca mesta Dušan Tokarčík.

4.00 - Odborári Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) vyhlásili štrajk už minulý týždeň v utorok, jeho konkrétny začiatok však oznámili až v nedeľu, teda dva dni pred jeho konaním, ako to vyžaduje zákon.

Štrajk je časovo neobmedzený, takže v tejto chvíli ešte nie je jasné, ako dlho, resp. koľko dní potrvá.

Začal sa dnes, až na výnimky odstavil mestskú hromadnú dopravu (MHD) v metropole východu.