Minúta po minúte: Voliči v Košickom kraji už pristupujú k urnám

Veľkú pozornosť vzbudzujú Košice.

Komunálne voľby sledujeme minútu po minúte:

8.15 Slanská Huta - "Voliť chodíme pravidelne, dnes je to tak skoro ráno preto, že veziem priateľku autom do práce do Košíc. Voliť by mal každý," povedal jeden z prvých voličov v Slanskej Hute Július Bakajsa. Nedostatok kandidátov na poslancov v obci ho prekvapil, dôvod nezáujmu o kandidatúru nepozná.

8.04 Košice - Jaroslav Polaček po odvolení povedal, že očakáva tesné výsledky, no verí vo vlastné víťazstvo. Deň strávi medzi blízkymi, čas však musí venovať aj pracovným povinnostiam.

7.55 Košice - Svoj hlas už prišiel odovzdať aj jeden z kandidátov na košického primátora Jaroslav Polaček (nez. s podporou SaS, KDH, SMK, Nova, OKS).

7.53 Košice - V Košiciach sa o hlasy voličov uchádza deväť kandidátov na primátora. Pôvodne ich bolo 14, no volebná komisia jedného nezaregistrovala. Z trinástich zaregistrovaných sa neskôr štyria nezávislí vzdali.

7.51 Košický kraj - V obci Perín-Chym majú len osem kandidátov na deväť poslaneckých mandátov. V Slanskej Hute má mať zastupiteľstvo päť poslancov, kandiduje len jeden. V Hrhove majú len sedem kandidátov, pričom zastupiteľstvo má mať deväť poslancov. V Stratenej sa o päť poslaneckých mandátov uchádzajú len traja kandidáti. Vo Vojkovciach kandidujú za poslancov len dvaja, pričom zastupiteľstvo má mať päť poslancov.

7.45 Košický kraj - O post primátora Michaloviec sa uchádza deväť kandidátov, čo je rovnaký počet ako v Košiciach. V Rožňave sa o primátorský stolec uchádza šesť kandidátov, rovnaký počet kandiduje aj v Sobranciach. V Trebišove kandidujú štyria kandidáti rovnako ako v Spišskej Novej Vsi a v Gelnici dvaja.

7.43 Košice - Košičania volia aj starostov a poslancov 22 mestských častí. V košickej mestskej časti KVP a mestskej časti Sídlisko Ťahanovce súčasní starostovia už nekandidujú.

7.42 Košický kraj - V Košickom kraji sa dnes v mestách a obciach volí 462 primátorov a starostov, pričom v každej obci sa našiel minimálne jeden kandidát na post starostu či primátora.

7.05 Košický kraj - Hlasovať sa môže do 22.00 hod.

moratórium, za jeho porušenie hrozia pokuty.

7.00 Košický kraj - Volebné miestnosti sa otvorili. Prví voliči už môžu pristúpiť k volebným urnám.

KOŠICKÝ KRAJ. V sobotu 10. novembra 2018 sa uskutočnia na Slovensku komunálne voľby, v ktorých si obyvatelia zvolia primátorov a starostov miesta a obcí, ako aj poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev.

V prípade Košíc si budú voliči vyberať aj starostov a poslancov mestských častí.

Voľby sa začnú o 7. hodine, volebné miestnosti by sa mali uzavrieť o 22. hodine.

Následne sa začne sčítavanie hlasov, výsledky budú známe už počas noci.

Dianie v Košickom kraji budeme počas celého dňa a volebnej noci sledovať minútu po minúte.

Voľby v Košiciach - primátor a zastupiteľstvo V Košiciach na post primátora kandidujú deviati – nezávislá Alena Bašistová, Jaroslav Džunko, Džemal Kodrazi (obaja nezávislí), Štefan Horváth (Národná koalícia), Viliam Novotný (Šanca), Martin Petruško (Smer-SD, SNS), Jaroslav Polaček (SaS, KDH, SMK, NOVA, OKS), Ján Struk (Strana moderného Slovenska) a Vladimír Vágási (Most-Híd). Ďalší štyria pôvodní kandidát sa vzdali. Na posty poslancov mesta Košice bude kandidovať 268 uchádzačov. Okrem mestskej volebnej komisie počas sčítania hlasov bude na Magistráte mesta Košice pôsobiť odborný sumarizačný útvar, ktorý zastrešuje Štatistický úrad SR. Za organizačno-technické zabezpečenie okrskových volebných komisií zodpovedajú mestské časti. V Košiciach môže voliť 237 147 obyvateľov. Pre voľby do mestského zastupiteľstva je územie mesta rozdelené do 14 volebných obvodov. Jednotlivé mestské časti sú rozdelené do 199 volebných okrskov. (tasr)

Voľby v košických mestských častiach Spolu v 22 mestských častiach (MsČ) si budú v nadchádzajúcich komunálnych voľbách Košičania voliť okrem primátora a mestských poslancov aj starostu a poslancov do miestneho zastupiteľstva. O starostovskú stoličku má záujem dokopy 80 kandidátov. Zo zaregistrovaných 552 kandidátov na post miestneho poslanca ich má byť vo všetkých MsČ zvolených spolu 181. (tasr)

Ako dopadli voľby v Košiciach v roku 2014 V komunálnych voľbách v Košiciach v roku 2014 bola účasť voličov 34,45 percenta. Spomedzi primátorských kandidátov dostal vtedy najviac hlasov Richard Raši (35 838), nasledovali Rudolf Bauer (24 398), Boris Urbančík (1 592), Ivan Goňko (812), Jaroslav Džunko (567) a Jozef Holečko (510). Vo voľbách mestských poslancov získal Smer-SD 14 mandátov, štyroch poslancov získala koalícia strán DS, KDS, KDH, NOVA, OKS, SaS, SDKÚ-DS a SMK, rovnako štyroch mala aj vtedajšia strana Sieť. Strana Právo a spravodlivosť získala jeden poslanecký mandát a 18 poslancov bolo zvolených ako nezávislých. (tasr)

Doterajší primátori Košíc od roku 1990 Ján Kopnický: 1990 - 1993 Prvým ponovembrovým (1989) primátorom Košíc sa po voľbách, ktoré prebiehali 23. a 24. novembra 1990, stal architekt a kandidát koalície Verejnosti proti násiliu (VPN), Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), Maďarskej nezávislej iniciatívy (MNI) a Rómskej občianskej iniciatívy (ROI) Ján Kopnický. Vo voľbách získal 16 747 hlasov. Na čele Košíc nestál celé funkčné obdobie. Koncom roku 1992 bol odvolaný. Po doplňujúcich voľbách 23. januára 1993 ho nahradil jeho námestník Rudolf Bauer. Rudolf Bauer: 1993 - 1994 Na post primátora Košíc po doplňujúcich voľbách 23. januára 1993 nastúpil námestník dovtedajšieho primátora Jána Kopnického Rudolf Bauer. Rudolf Bauer kandidoval za koalíciu: KDH, Občianska demokratická únia (ODÚ), Občianska demokratická strana (ODS), Maďarská občianska strana (MOS) a získal 23.405 hlasov. Primátorom Rudolf Bauer bol iba jeden rok do ďalších riadnych komunálnych volieb. Neskôr pôsobil ako prvý košický župan (2001-2004) a dve funkčné obdobia (1998-2002 a 2006-2010) tiež ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR). Rudolf Schuster 1994 - 1999 Druhýkrát (prvýkrát riadil mesto aj pred rokom 1989, v rokoch 1983-1986) sa primátorom Košíc stal Rudolf Schuster. Vo voľbách 18. a 19. novembra 1994, v ktorých kandidoval ako nezávislý kandidát, získal víťazných 33.085 hlasov. Už ako kandidát Strany občianskeho porozumenia (SOP), Strany demokratickej ľavice (SDĽ), Sociálnodemokratickej strany Slovenska (SDSS) kandidoval Rudolf Schuster aj v nasledujúcich voľbách 18. a 19. decembra 1998, ktoré vyhral so ziskom 48 206 hlasov. Primátorom Košíc bol len necelý rok. V priamych voľbách 15. a 29. mája 1999 bol totiž zvolený za prezidenta Slovenskej republiky (SR). Oficiálne do prezidentského úradu Rudolf Schuster nastúpil 15. júna 1999. Následne sa v Košiciach 23. októbra 1999 konali nové voľby na primátora, ktoré vyhral kandidát SOP, SDĽ, SDSS Zdenko Trebuľa. Zdenko Trebuľa 1999 - 2005 Voľby z 23. októbra 1999 na primátora Košíc vyhral so ziskom 20 343 hlasov kandidát SOP, SDĽ, SDSS Zdenko Trebuľa. Zdenko Trebuľa kandidoval aj v komunálnych voľbách 6. a 7. decembra 2002, ktoré ako kandidát Aliancie nového občana (ANO), Smeru-SD, Strany maďarskej koalície (SMK), Sociálnodemokratickej alternatívy (SDA) vyhral so ziskom 20 731 hlasov. Primátorom nebol celé funkčné obdobie. Funkcie sa vzdal 15. decembra 2005, pretože bol zvolený za predsedu Košického samosprávneho kraja. Na poste primátora ho po nových voľbách 8. apríla 2006 nahradil František Knapík. František Knapík: 2006 - 2010 Po tom, ako z postu primátora Košíc odstúpil Zdenko Trebuľa, sa v Košiciach konali 8. apríla 2006 doplňujúce voľby, ktoré vyhral kandidát pravicovej koalície KDH, SDKÚ-DS,OKS,SMK František Knapík so ziskom 7 302 hlasov. František Knapík sa zúčastnil aj nasledujúcich riadnych komunálnych volieb 2. decembra 2006, ktoré ako kandidát KDH,SDKÚ-DS,SMK vyhral so ziskom 21 242 hlasov. Richard Raši 2010 - 2018 Prvýkrát sa primátorom Košíc stal bývalý minister zdravotníctva, kandidát Smeru-SD a Mosta-Híd Richard Raši, ktorý so ziskom 22.929 hlasov vyhral voľby 27. novembra 2010. Richard Raši kandidoval na post primátora Košíc aj vo voľbách 15. novembra 2014. Ako poslanec NR SR za Smer-SD a kandidát svojej materskej strany voľby vyhral so ziskom 35 838 hlasov. Z postu primátora odstúpil 22. marca 2018, lebo sa stal podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu. Kompetencie primátora do nasledujúcich komunálnych volieb 10. novembra 2018 po ňom prevzal košický viceprimátor Martin Petruško. V roku 2017 kandidoval Richard Raši vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov na predsedu Košického samosprávneho kraja. Vo voľbách tesne neuspel, o necelých 900 hlasov ho predbehol Rastislav Trnka. (tasr)