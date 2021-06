Košický Korzár Večer: Kedysi zapáchala Alžbetina, teraz Mlynský potok. V nemocničnom parku voňajú vzácne stromy

Pestré čítanie z metropoly východu.

14. jún 2021 o 0:00 Anna Novotná

Smrdí to, špatí to, nikto to nerieši. Čo je to?

Pohľad na Mlynský potok. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Ťaháte si na bicykli, tlačíte kočík, alebo sa len tak prechádzate, nad hlavou slnko, neďaleko Hornád a vtom to zacítite. Doslova odporný zápach, ktorý vám pokazí celú vychádzku.

Takéto neromantické chvíle môžete v Košiciach zažiť na promenádnom chodníku pri Hornáde.

Odér ako zo žumpy sa šíri z Mlynského potoka v mieste, kde sa vlieva do rieky.

V tesnej blízkosti sa okrem obľúbeného chodníka pre cyklistov, korčuliarov ale aj peších, nachádza záhradkárska lokalita a aj miestni sa už nie raz sťažovali na nepríjemnú arómu.

Príčin je hneď niekoľko. V potoku končí riedený obsah kanalizácie, odpadky z blízkej osady, a nevoňajú ani čierne skládky, ktoré vytvárajú ľudia z rôznych kútov Košíc.

No ako to už býva, s riešením problému to už nie je také jednoduché.

Ako v súčasnosti vyzerá niekdajšia pýcha Košíc si prečítajte v reportáži Michala Lendela.

Kúsok francúzskeho štýlu uprostred Košíc

Košický nemocničný park. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Nemocnica je miesto, ktorému sa, pochopiteľne, snažíme vyhýbať oblúkom. Ak sa však ocitnete v areáli košickej Univerzitnej nemocnice L. Pasteura na Rastislavovej ulici dobre sa okolo seba rozhliadnite, prípadne sa ním kúsok prejdite.

Nemocnicu totiž obkolesuje historický francúzsky park, ktorý je posledný svojho druhu na Slovensku. Je to skutočne pozoruhodné miesto, kde sa vynímajú takmer storočné lipy, vzácne ginko, starostlivo ostrihané kríky a krásny trávnik.

Poďte s nami na prechádzku a vďaka tejto reportáži sa dozviete veľa o mieste, ktoré ste zrejme doposiaľ len prebehli.

Opravu Dómu zverili umelcovi, ktorého povýšili na biskupa

Bubicsova busta vo Východoslovenskom múzeu. (zdroj: Tatiana Snitková)

Ľudí, ktorí písali históriu Košíc, je skutočne veľa. Niektorých poznáme veľmi dobre a ich zásluhy si pravidelne pripomíname. Sú však aj takí, ktorí sa pričinili o zveľadenie mesta a predsa je ich meno mnohým Košičanom neznáme.

Do tejto druhej skupiny patrí aj Žigmund Bubics – niekdajší biskup a milovník umenia, ktorý aj sám tvoril krásne diela.

V Košiciach pôsobil na prelome 19. a 20. storočia a jedným z dôvodov, prečo ho zvolili za biskupa tunajšej diecézy, bola práve prebiehajúca rekonštrukcia Dómu sv. Alžbety. Bubics bol považovaný za odborníka v dejinách umenia, a preto bol vhodným kandidátom na túto pozíciu. Na rekonštrukciu vyčlenil obrovské finančné prostriedky a gotickú pýchu Košíc dal nielen vynoviť, ale aj skrášliť vďaka ďalším vzácnym dielam.

Spoznať tohto muža môžete vďaka aktuálnej výstave vo Východoslovenskom múzeu, alebo sa aspoň začítajte do jeho zaujímavého príbehu.

Plán kúpeľov skrachoval, výletné miesta pustli

Kompletné plavecké družstvo Košického atletického klubu v roku 1923. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Ako vyzeral život v Košiciach v minulosti? A čo trápilo obyvateľov mesta? Približujú nám to aj dobové novinové články. Z bohatého archívu Verejnej knižnice Jána Bocatia ich každý týždeň vyberá historik Tomáš Ondrejšík, ktorý sa venuje regionálnym dejinám.

Tentoraz medzi nimi nechýba článok, ktorý dokazuje, že problémy predkov sa od tých našich až tak nelíšili.

Výletné miesta okolo Košíc pustli, ľudia volali po novom kúpalisku, ale radnica nekonala. "Vari za všetkou touto neschopnosťou stoja určité finančné skupiny, alebo chcú páni radní počkať na ďalšie obete kúpania v Hornáde?" pýtali sa noviny. Prečítajte si ďalší zaujímavý výber článkov zo storočných novín.

Historické vône Košíc

Alžbetina ulica v minulosti. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Dá sa pátrať v histórii Košíc aj po vôňach či zápachoch? No, nie je to síce ľahké, ale čosi sa predsa len nájde. Napríklad, dnešná Alžbetina ulica sa v stredoveku volala Hnilná.

Takto začína svoj pravidelný seriál Milan Kolcun. Tentoraz sa pozrel na miesta Košíc, ktoré mali kedysi nevábny, ba priam zapáchajúci názov.

