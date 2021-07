Košický Korzár Večer: Úradníci hrajú s dôchodcom skrývačky, kosci so živými plotmi tipovačku

26. júl 2021 o 0:00 Anna Novotná

Chodí od dverí k dverám a múry praskajú

Problémy Holubyho ulice predniesol P. Krempaský aj na zastupiteľstve. (zdroj: Korzár/Michal Lendel)

Čerstvý dôchodca z Košíc celý život pracoval a tešil sa na penziu. Rozhodne si však nepredstavoval, že dni zaslúženého odpočinku strávi ako na dispečingu, kde mu denne bude pod oknami prechádzať množstvo kamiónov a osobných áut.

Ráta ich na stovky, hluk je neznesiteľný a neželaným bonusom sú otrasy domov aj praskanie múrov.

Spolu so susedmi totiž býva v priemyselnej zóne na Holubyho ulici.

Nie je to ich vina, spôsobili to pred rokmi úradníci, ktorí buď omylom alebo nedbanlivosťou do územného plánu nesprávne uviedli hranice priemyselnej zóny.

Peter Krempaský sa už celé roky snaží upozorniť kompetentných na problém a docieliť zmenu. Márne. Tí s nim buď hrajú hru "kto vydrží viac", prípadne "nedá sa", alebo "keby niečo, nie som tu".

Prečítajte si, ako sa Košičan snaží pohnúť úradmi.

Kritizoval vládnu moc, potrestali ho

Jubilant, emeritný arcibiskup Tkáč. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

Už ako malý chlapec sa hrával na kňaza a napokon sa ním aj stal. A nielen kňazom, ale aj košickým arcibiskupom. Rozhodne to však nebola ľahká a priamočiara cesta.

Alojz Tkáč si počas normalizácie dovolil skritizovať vzťah komunistov k cirkvi a tí mu ho napokon dali okúsiť aj na vlastnej koži.

Zakázali mu vykonávať jeho povolanie a namiesto toho si musel nájsť inú prácu. Živil sa napríklad aj ako vodič električky.

Nepoddal sa a popri tom sa tajne venoval svojmu skutočnému povolaniu.

Dnes už emeritný arcibiskup pred pár dňami oslávil 60. výročie kňazského pôsobenia a 30 rokov biskupskej služby.

Jeho životný príbeh je skutočne zaujímavý, prečítajte si ho tu.

Nadýchnite sa a spomínajte

Prior na začiatku 70. rokov. (zdroj: archív)

Obrazne by sme mohli povedať, že náš nos si toho zapamätá viac, ako my. Stačí, že zacítime nejakú vôňu a v hlave sa začnú spájať rôzne asociácie. Zväčša tie príjemné.

Aj preto hovorievame, že niečo vonia ako naša mladosť.

Milan Kolcun vás v tomto prázdninovom čase vráti do mladosti.

Pripomenie vám totiž košické vône, ktoré sprevádzali rôzne generácie. Samozrejme, nechýba tomu patričná dávka nostalgie.

Poďte s nami na voňavú prechádzku Košicami.

Živý plot žil pri jednom z vchodov na Triede SNP v Košiciach len krátko. Doslova pár mesiacov. Na jar ho totiž vysadili a v júli pokosili. Omylom. Prečítajte si, ako košickí Pat a Mat kosačky vytiahli.

Košice už žijú prípravami na vzácnu návštevu. Pápež František príde aj do metropoly východu a patrí sa venovať mu pri tejto príležitosti aj darčeky. Metropolita Bernard Bober nám povedal, čo táto návšteva znamená pre neho i košický arcibiskupský úrad a aké dary chystajú.

Ani tento týždeň nechýba náš tradičný seriál z histórie. Opäť sme prelistovali storočné noviny a vybrali sme zaujímavé články z júla 1921. Prečítaje si o ženských lýtkach v parku, veľkom požiari i mladom zločincovi.

