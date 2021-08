Večer: Pred sto rokmi žili Košice škandálom, teraz prípravami na vzácneho hosťa

Pestré čítanie z metropoly východu.

23. aug 2021 o 0:00 Anna Novotná

Urbanovu vežu zbavia plota. Na pár dní

Rekonštrukcia Urbanovej veže má byť hotová o rok. (zdroj: Monika Almášiová)

Pápež František navštívi Košice už o necelý mesiac, v utorok 14. septembra. A to znamená, že všetci zainteresovaní majú plné ruky práce.

Na Luniku IX sa už plátajú výtlky, opravujú chodníky a maľujú stĺpy. A pracovný ruch neobíde ani Hlavnú ulicu. Ako sa totiž ukázalo, problémom môže byť plot a lešenie okolo Urbanovej veže.

Tá práve podstupuje rekonštrukciu, no oplotenie môže znamenať bezpečnostné riziko, ktoré sa Vatikán snaží eliminovať.

Ako to kompetentní vyriešia? To si prečítajte v článku Jany Ogurčákovej.

Zbalili kostýmy aj rekvizity a konečne si užijú dôstojné priestory

Sťahovanie divadla je o škatuliach a logistike. (zdroj: archív divadla)

Divadlo Romathan sa po tridsiatich rokoch dočkalo nového sídla.

Doteraz pôsobilo v budove na Štefánikovej ulici, ktorá už zvonku nevyzerá práve lichotivo. A obdobne je to aj vo vnútri.

Divadelníci tu navyše nemali javisko a ani hľadisko. Od septembra budú pôsobiť na Továrenskej 3 v zrekonštruovaných priestoroch, aj s vlastnou divadelnou sálou.

Veľké sťahovanie sa začalo v týchto dňoch a o tom, ako vyzerá, porozprával jeho riaditeľ Karol Adam.

Prepojenie východu s východom funguje

Sakury skrášľujú aj Košice. (zdroj: Juraj Gembický)

Košice majú prívlastok metropola východného Slovenska. Japonsko je zase krajinou vychádzajúceho Slnka. A zaujímavé je, že ich nespája len slovo východ.

Nie sú to iba obľúbené sakury a japonskí turisti cvakajúci fotoaparátmi.

Vedeli ste, že košický renesančný zvon Ján Krstiteľ v sedemdesiatych rokoch precestoval pol zemegule a reprezentoval nás na svetovej výstave v Osake?

A podobných prepojení je omnoho viac. Prezradí vám ich historik Juraj Gembický v tomto zaujímavom článku.

Cez školský rok doma, v auguste v škole

Prázdninová triedy vyzerá inak. (zdroj: archív)

Letné školy majú pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku pandémie, pripraviť ich na nachádzajúci školský rok a vlastne tak ponúkajú spôsob, ako zmysluplne stráviť časť prázdnin.

Tento rok sa na celom Slovensku konajú v rozpätí troch augustových týždňov – od 9. do 27. augusta 2021.

Do školy chodia aj košické deti. Napríklad tie z Lunika IX, no vravu žiakov počuť aj na ZŠ Polianska.

Ako také letné vyučovanie vyzerá si prečítajte v našej reportáži.

Zavrite oči, nadýchnite sa a spomínajte

Mlynská ulica v roku 1976. (zdroj: Fortepan / Karabélyos Péter)

Každý sa rád vráti do čias mladosti, kedy sme si užívali bezstarostné dni bez vážnych povinností, platenia účtov či starostlivosti o rodinu.

A známy turistický sprievodca Milan Kolcun pozná jednoduchý "stroj času", ktorý nás tam dostane. Vedie totiž cez čuchové asociácie.

Ak si chcete zaspomínať na to, ako to kedysi voňalo v centre Košíc, nech sa páči, stačí sa začítať do týchto riadkov.

Čím žili Košice pred sto rokmi?

Obrázky starých Košíc sú vždy pôsobivé. (zdroj: knižničný fond VKJB)

Nožiar Pavol Kovács pozval na pohár vína do hostinca Bristol v Košiciach starého cigánskeho primáša Františka Horvátha. Starý Feri-báči sa spočiatku, možno iba navonok, zdráhal, ale nakoniec pozvanie prijal a spolu s ďalšími parťákmi sa pustili do holdovania vína.

Kovács, aby dokonale prekvapil starého primáša, vymyslel vcelku podivuhodný nápad. Ponúkol ho cigaretou. Primáš ju spočiatku odmietal s tým, že uprednostňuje iba pravé cigary, no po viacnásobnom presviedčaní sa Feri-báči poddal a cigaretu prijal. Sotva si však z nej potiahol prvý šluk, cigareta okamžite explodovala.

Tento kanadský žartík mal veľmi nepríjemné následky. Informujú o tom noviny Kassai Hirlap – politikai napilap z 20. augusta 1921.

Ako to dopadlo? Odpoveď nájdete v našom pravidelnom seriáli.

